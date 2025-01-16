İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e çıktı
İstanbul’da sahte içki kabusu sürüyor. İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 88 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 33'ü yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.
Hastanede yatan 48 hastadan 29'unun solunum cihazına bağlı şekilde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği, 2'sinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi.
Son 2 haftada yapılan operasyonlarda yaklaşık 33 ton sahte içki ele geçirildi.
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