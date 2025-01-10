İstanbul’da sahte içkiye bir yılda 48 kurban

Megakentte ele geçirilen sahte içki miktarının geçen yıl, bir önceki yıla göre 2,5 kat arttığını söyleyen Vali Gül, “Maalesef tüm bu çalışmalara rağmen geçen yıl sahte içkiden 100 vatandaşımız zehirlendi, 48’i hayatını kaybetti.” dedi.



İstanbul Valisi Davut Gül, sahte içki nedeniyle kentteki 63 işletmeye cezai işlem uygulandığını da söyledi.



Gül, “Vatandaşımızın can güvenliğini ortadan kaldıran bunu tehdit eden her kurum ve kişiyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.” diye konuştu.