İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 28 gözaltı

Bu ilaçların genelde yeşil reçeteli ilaçlar olduğu, kutuların içini boşaltıp yurt içinde el altından satıldığı, kutulara da sahte ilaçla doldurup yurt dışına ihraç ettikleri ortaya çıktı.



İran'a satılan sahte ilaçlar nedeniyle özellikle çocuk ölümlerine neden olduğu öne sürülen şebekeye operasyon düzenlendi.



İran vatandaşlarına 5 milyon 300 bin euroluk ilaç satıp, 1 milyon 664 bin lira KDV iadesi alan şebeke üyesi 28 zanlı yakalandı.



Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin