İstanbul'da sahte para operasyonunda 4 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "parada sahtecilik" suçuna ilişkin belge, sistem ve saha araştırmaları yapıldı. Soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi.



Ataşehir, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Zeytinburnu ve Fatih'te 34'ü iş yeri olmak üzere, toplam 48 adrese operasyon düzenlendi. 8 şüphelinin yakalandığı operasyonda, sahte 14 bin 500 euro ve 44 bin 500 dolar, 3 ruhsatsız tabanca, kanser ve benzeri hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara ait çok sayıda kutu, tarihi eser niteliğinde çok sayıda tablo, heykel, kılıç, hançer, halı gibi eşya, 36 bin cinsel güç arttırıcı ilaç olduğu değerlendirilen tıbbi ürün ele geçirildi.



Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.