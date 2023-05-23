İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İmalathane olarak kullanılan depoya yapılan baskında, 25 bin adet sahte parfüm, bin 500 litre etil alkol, 5 bin adet boş parfüm şişesi, sahte etiket ve bandroller ile sahte parfüm imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.



Yakalanan iki kişi adliyeye sevk edildi

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