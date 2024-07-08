İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 10 milyon lira değerinde binlerce şişe

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin merdiven altı olarak bilinen sağlıksız imalathanede üretilen ünlü markalara ait yüklü miktarda taklit parfümü piyasaya sürmek üzere olduğu istihbaratını aldı.



Şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 5 Temmuz Cuma günü Başakşehir’de belirlenen depoya operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, burada bir kişiyi gözaltına aldı.