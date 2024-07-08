İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 10 milyon lira değerinde binlerce şişe

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Baskınlarda, bir kişi gözaltına alınırken, ünlü markaların taklidi olduğu değerlendirilen parfümlerin merdiven altı imalathanelerde üretildiği ortaya çıktı.

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 10 milyon lira değerinde binlerce şişe

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin merdiven altı olarak bilinen sağlıksız imalathanede üretilen ünlü markalara ait yüklü miktarda taklit parfümü piyasaya sürmek üzere olduğu istihbaratını aldı.

Şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 5 Temmuz Cuma günü Başakşehir’de belirlenen depoya operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, burada bir kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 10 milyon lira değerinde binlerce şişe - 1

10 MİLYON TL

Baskın yapılan adreste, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Operasyon kapsamında yakalanan bir şüpheli ise İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Yakalanan zanlı hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, operasyonda el konulan taklit parfümler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Ömer Çelik'ten en düşük emekli aylığına zam açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

Ömer Çelik'ten en düşük emekli aylığına zam açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

Balıkesir'de suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltı

Balıkesir'de suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltı

Anız yakan 5 kişiye 35 bin lira ceza

Anız yakan 5 kişiye 35 bin lira ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Patlayan mutfak tüpü evi yaktı: 1'i ağır 3 yaralı

Patlayan mutfak tüpü evi yaktı: 1'i ağır 3 yaralı

GİB'den "Saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği" iddiasına yalanlama

GİB'den "Saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği" iddiasına yalanlama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...