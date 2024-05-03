İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen sahte pasaport operasyonunda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 4 gözaltı

'da polis ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçuyla ilgili yaptıkları çalışmada, bazı şüphelilerin farklı ülkelere ait sahte kimlik ve pasaport yaparak göçmen kaçakçılığıyla ilgili ticari faaliyette bulunduğunu tespit etti.

Şüphelilere ait Avcılar'daki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 4 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, sahte üretilmiş pasaport, kimlik kartı ve sürücü belgesi olmak üzere toplam 16 bin 318 evrak ile hava, kara ve hudut kapısı sahte giriş çıkış silikon mühürleri, lazer kesim cihazı, kart basım makinesi, renkli yazıcı, lazer markalama kazıyıcı makinesi, pres makinesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 250 gram altın, 5 bin euro ve 800 dolar ele geçirildi.

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