İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 3 tutuklama

Önceki gün Haseki Sultan Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde şüphelenilen N.A'nın (48) üstünde başkasına ait pasaport çıktı. Pasaportun sahte olduğu belirlenirken, gözaltına alınan N.A. hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı.



Şüphelinin evinde yapılan aramada 30 sahte pasaport, farklı ülkelere ait 15 sahte kimlik kartı, düzenlenmemiş 400 boş sahte kimlik kartı ve 15 sahte pasaport kapağı ile ultraviyole ışınlarını yayabilen cihaz ele geçirildi.



Olaya karıştıkları belirlenen M.E. (24) ve M.A. (38) isimli zanlılar Cerrahpaşa'da yakalandı.



Adresteki aramada 15 sahte pasaport, 6 sahte kimlik kartı, 19'u çipli 519 boş sahte kimlik kartı, pasaport ve kimlikte kullanılan damgalı mühür ve mühür mürekkebi, dizüstü bilgisayar ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.