İstanbul'da sahte silah ruhsatına iki tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünün yaptığı incelemeler sonucunda, verilen bazı silah ruhsatlarındaki imzaların sahte olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine çalışma başlattı.



Çalışmalarda 10 silah ruhsatında dönemin İstanbul Valisi olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile diğer ilgili kişilerin imzasının taklit edildiğini tespit eden ekipler, zanlılara sahte sağlık kurulu raporu hazırlanıp taşıma ruhsatlarına "olur" verildiğini belirledi.



Kriminal incelemede tüm imza ve parafların sahte olduğu yönünde bulguları da ortaya çıkaran ekipler, aralarında polis memuru ile av bayisi sahibinin de olduğu 12 şüpheliyi operasyonla yakaladı.





Şüphelilerin adreslerinde 10 tabanca, 12 şarjör, 8 bin 285 mermi ile 10 sahte silah taşıma ruhsatı ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden polis memuru ile av bayisi sahibi tutuklandı, 10 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

