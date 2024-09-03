İstanbul'da sahte temizlik malzemesi operasyonu: Çok sayıda ürün ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahtecilik suçunun önlenmesi ve şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler çalışmalarında, Bahçelievler'de bir adreste deterjan, şampuan ve güneş kremi gibi çok sayıda ürünlerin taklitlerinin üretildiğini tespit etti.



Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 11 bin 52 adet dolumu tamamlanmış sahte deterjan, güneş kremi, şampuan ve çamaşır suyu ile 36 bin 200 boş bidon, kapak ve etiket ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.