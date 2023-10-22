İstanbul'da salı günü bu yollara dikkat

Cumhuriyet'in 100. yılı 29 Ekim pazar günü etkinliklerle kutlanacak.

İstanbul'da kutlamaların merkezi, Vatan Caddesi olacak. Kutlamalar için hazırlıklar da devam ediyor.

İstanbul Valiliği, Vatan Caddesi'nde bugün yapılması planlanan provanın Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve Uzman Erbaş Seçme Sınavı nedeniyle 24 Ekim Salı gününe alındığını duyurdu.

Karar çerçevesinde, salı günü sabah saat 06.00’dan prova bitimine kadar Vatan Caddesi ve bazı bağlantı yolları prova bitimine kadar kapalı olacak.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

- Adnan Menderes Bulvarı (vatan cd.) gidiş ve gelişler



- D100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri



- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri



- Edirnekapıdan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişler



- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri



- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri



- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri



- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri



- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri



- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaraydan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri



- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri



- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.

- Hal yolu, güney istikameti Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak, trafik akımı yanyola yönlendirilecek.



Alternatif yollar ise şöyle:



- Turgut Özal Millet Caddesi



- Fevzipaşa Caddesi



- Atatürk Bulvarı



- Sahil Kennedy Caddesi