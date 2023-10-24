İstanbul’da “saltanat tahtı” operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Firuzağa Mahallesi’nde bir evde tarihi eser bulunduğuna dair bilgi aldı.



İhbarı değerlendiren ekipler, 10 Ekim’de operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramalarda, Sultan Mehmed Reşad dönemine ait olduğu ve Osmanlı saraylarında kullanıldığı değerlendirilen, kırmızı renk ve altın varaklı olarak tasarlanmış, üzerinde batılılaşma dönemi süslemeleri bulunan, melek ve bitkisel motiflere bezeli “Saltanat Tahtı” ele geçirildi.



Tahta el konulurken 1 kişi gözaltına alındı.



Şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.