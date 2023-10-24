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İstanbul’da “saltanat tahtı” operasyonu

İstanbul polisi, bir evde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, Sultan Mehmed Reşat dönemine ait olduğu belirlenen “Saltanat Tahtı” ele geçirildi.

İstanbul’da “saltanat tahtı” operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Firuzağa Mahallesi’nde bir evde bulunduğuna dair bilgi aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, 10 Ekim’de operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda, Sultan Mehmed Reşad dönemine ait olduğu ve Osmanlı saraylarında kullanıldığı değerlendirilen, kırmızı renk ve altın varaklı olarak tasarlanmış, üzerinde batılılaşma dönemi süslemeleri bulunan, melek ve bitkisel motiflere bezeli “Saltanat Tahtı” ele geçirildi.

Tahta el konulurken 1 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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