İstanbul'da sanayi sitesinde yangın

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Dudullu Mahallesi KEYAP Ticaret Merkezi'nde mobilya imalatı yapan 2 katlı bir iş yerinde saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın esnasında içeride mahsur kalan 1 işçi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan işçiyi dumanların arasından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen işçi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın ile ilgili inceleme başlattı.