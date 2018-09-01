İstanbul'da 22 kişi şarbon şüphesiyle hastanelere başvurdu. 14 kişi taburcu oldu, 4 kişi tedavi altına alındı. 4 kişi ise kontrol amaçlı hastanede tutuluyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 22 kişinin İstanbul'da hastanelere başvurduğunu bildirerek, NTV’de canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.

"Hastanelere başvuran vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor" diyen Pakdemirli, Şarbon vakası görülen hayvanların satın alındığı işletme çevresindeki diğer hayvanlara yarın aşı yapılacağını, aşının hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakaları görmeyi beklemiyoruz" dedi.



Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:



"22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı. 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında. Hastanelere başvuran vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor. Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanımızın alındığı Silivri’deki işletme özel bir işletme. İşletmede 7 hayvan var, diğer hayvanlar sağlıklı. Hayvanlar ithal hayvan değil. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile et tüketebilirler."



SAĞLIK BAKANI KOCA: ŞABONUN BU TÜRÜ HAYATİ RİSK OLUŞTURMAYAN, TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Silivri'deki şarbon vakasına ilişkin, "Şarbonlu olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 22 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Altı vakada şüpheli hafif deri lezyonları görülmüştür. İnsana hayvandan bulaşarak deri lezyonlarıyla seyreden şarbon hastalığının bu türü, hayati risk oluşturmayan, tedavi edilebilir bir hastalıktır" bilgisini paylaştı.



Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Silivri'de 31 Ağustos'ta kesilen bir kurbanda şarbon hastalığına rastlandığının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.



Koca, "Şarbonlu olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 22 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve altı vakada şüpheli hafif deri lezyonları görülmüştür. Bu vakaların gerekli tedavileri düzenlenmiştir. İnsana hayvandan bulaşarak deri lezyonlarıyla seyreden şarbon hastalığının bu türü, hayati risk oluşturmayan, tedavi edilebilir bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.

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