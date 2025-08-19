İstanbul'da satırlı dehşet: Polis havaya ateş açtı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde elinde satır bulunan bir kişi, vatandaşlara saldırmaya kalkıştı. Saldırgan, havaya ateş açan polis tarafından yakalandı.
İstanbul'da eline satır alan bir kişi, çevredekilere saldırmaya çalıştı.
Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, eline satır alan bir kişi, caddede çevredeki vatandaşlara saldırmaya çalıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri saldırganı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti.
Ancak ikna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine polis ekipleri havaya ateş açtı.
Bunun üzerine etkisiz hale getirilen saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
