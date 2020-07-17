İstanbul'da savaş gibi yol kavgası

İstanbul Zeytinburnu’nda yol verme meselesinden başlayan kavgada sokak savaş alanına döndü.



Yeşiltepe Mahallesi’nde Mehmet A. ve oğlu Muzaffer A. yol verme meselesi yüzünden Ali H. ve Ali Ekber H. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede sokak kavgasına dönüştü.

Kavgayı polis sonlandırdı, tarafları emniyete götürdü. Birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmayan taraflar serbest bırakıldı.

Gece tekrar olayın yaşandığı sokağa gelen Muzaffer A.’nın üzerine henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Bunun üzerine Muzaffer A. ve beraberindeki Nihat A. kendilerine ateş açan gruba silahla karşılık verdi. Polis ölen ya da yaralanın olmadığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Muzaffer A. ve Nihat A. da gözaltına alındı..

