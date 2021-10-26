İstanbul'da scooter faciası: Ailesinden "Bu bir cinayet" tepkisi

İstanbul Ümraniye'de, scooter kullanırken yola savrularak İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde elektrikli scooter ile ilerleyen İlknur Akkaya (40), yanından geçtiği sırada park halindeki ticari aracın sürücüsünün kapıyı açarak kendisine çarpmasıyla yola savruldu. İlknur Akkaya, bu sırada yoldan geçen İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsünün altına girdi.

Ağır yaralanan ve ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlknur Akkaya burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.



Kazanın ardından, otobüs şoförü M.Y. ve ticari aracın sürücüsü R.Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden M.Y., serbest bırakılırken, R.Ö., Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

ŞOFÖRÜN İFADESİ: KAPIYI AÇINCA ÇARPTI

Hafif ticari aracın sürücüsü Rıza Ö.'nün karakoldaki ilk ifadesinde, "Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı" dediği öğrenildi.

KAZAYI ANLATTILAR



Görgü tanığı Atilla Topçu, "Sesler duydum. Çıkıp baktığımda scooter kullanan kadın yerde yatıyordu. Sağ tarafa park eden bir aracın sürücüsü kapıyı açmasıyla kadın düşerek otobüsün altında kaldı. 4-5 metre sürüklenmiş. Ambulanslar geldi. Kimseye müdahale edilmedi, hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.



Cumhur Topçu ise, "Araba kapıyı açınca, otobüsün altında kaldı. Scooter kullanıyordu" dedi.

Kazada hayatını kaybeden İlknur Akkaya.

AİLE İSYAN ETTİ: BU BİR CİNAYETTİR



Adli Tıp Kurumu'na cenazeyi almaya gelen İlknur Akkaya'nın yakınları, bu olayın bir cinayet olduğunu belirterek konunun takipçisi olacaklarını söyledi. İlknur Akkaya'nın görümcesi Zeynep Akkaya, "Konuşamıyorum. Aslında söyleyecek çok fazla şey var ama bir şey de söyleyemiyorum. Yani resmen bu bir cinayet" dedi.



"BAŞKASININ İHMALİ YÜZÜNDEN BİR HAYAT YOK OLAMAZ"



Diğer görümcesi Gülcan Akkaya ise, "Kadınlar bu ülkede scooter veya bisiklet kullanamayacak hale mi geldi? Gerçekten bu işin peşinin bırakılmaması gerekiyor. İşe gidiyordu. Her gittiği yere scooterla gidiyordu. Bunun takipçisi olacağız. Bu bir cinayet, peşini bırakmayacağız. Durmaması gereken yerde araçlar durmayacak artık. Canımızı yakamayacaklar. Şikayetçi olacağız. En son dün akşam beraberdik hayalleri vardı gencecik kadındı. Başkasının ihmali yüzünden bir hayat böyle yok olamaz" şeklinde konuştu.