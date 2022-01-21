İstanbul'da scooter faciası: Sanık tahliye oldu, aile isyan etti

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ekim ayında sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya, İETT otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından, ticari aracın sürücüsü Rıza Öndil tutuklandı.



Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Rıza Öndil Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle bağlandı. Duruşmada maktul İlknur Akkaya'nın eşi Hüseyin Akkaya da yer aldı.



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE OLDU



Sanık Rıza Öndil, savunmasında vefat eden kişiye rahmet dilediğini belirterek “Yaşanan durum nedeniyle çok üzgünüm" diyerek olayın kazayla meydana geldiğini ve mağdur olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.



Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süre ve suçun öngörülen ceza miktarını dikkate alarak sanık Öndil'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



"BEN EVİME GİDEMİYORUM"



Sanığın tahliye olmasının ardından konuşan Hüseyin Akkaya, gözyaşları eşliğinde karara isyan ederek “Suçlular dışarıda ailesiyle görüşebiliyor ben evime gidemiyorum" dedi. Müşteki avukatları Robin Baran ve Evren Ergin'in tahliye kararına itiraz edeceği de öğrenildi.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Rıza Öndil'in Ümraniye'de 26 Ekim 2021 park halindeki aracının kapısını açarak scooter kullanan İlknur Akkaya'nın dengesini bozduğunu ve seyir halindeki İETT otobüsünün önüne düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor.



İddianamede Rıza Öndil'in “Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.