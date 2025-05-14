İstanbul'da suya yüzde 10 zam

İBB Meclisi Mayıs ayı 2'nci oturumu İSKİ Genel Kurulu toplantısı, Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık Binası'nda yapıldı.

İSKİ 2024 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı gündemine sunulan diğer teklifler görüşüldü. Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarının görüşerek meclis gündemine getirdikleri su satışı tarife değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

İSKİ Genel Kurulu'nda zamlı tarifenin oy çokluğu ile kabul edilmesiyle, İstanbullu konut abonelerinin yüzde 85'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yüzde 10 zam yapıldı.

Buna göre İstanbul'daki konutların yüzde 85'nin kullandığı 1. Kademe su birim fiyatı 42,37 TL' den 46,62 TL'ye çıktı. Karar 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.