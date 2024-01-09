İstanbul'da seçim çalışmaları sürüyor: Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İMAMOĞLU: CENTİLMEN BİR SEÇİM OLSUN



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un AK Parti'den aday olmasına ilişkin, "Umuyorum nezaketli İstanbul odaklı bir seçim olur. " ifadesini kullandı.



Yerel seçim çalışmalarını sürdüren İmamoğlu, restore edilen 324 yıllık Ataköy Baruthanesi’nin açılışına katıldı.



Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının Murat Kurum olmasını değerlendiren İmamoğlu, "Öncelikle Sayın Kurum'a adaylığı için hayırlı olsun demek isterim. İstanbul'da, tarihi bir yerel seçim arifesindeyiz. Burada bir siyasi kurumun, Cumhur İttifakı'nın adayıyla ilgili söyleyeceğim tek şey şu, umuyorum, gayet nezaketli, İstanbul odaklı ve faaliyet, icraat yapılan, yapılamayan üzerine kurulu bir süreçle yorumlanan bir seçim olsun. Temennimiz bu." diye konuştu.



"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TEK BAŞINA ÇÖZÜMÜ OLMAZ"



Kentsel dönüşüm sorununun tek başına çözümü olmayacağını savunan İmamoğlu, ”Şöyle bir çözümü vardır: Topyekun, hep birlikte seferberlik. Bu duygularla hem Sayın Kurum bakan iken hem mevcuttaki Sayın Bakan'a gidip, ne düşündüğümüzü içtenlikle, içimizi tamamen ortaya döktük. Ne yazık ki bütün bu başlangıçtaki iyi niyetli, samimi konuşmaların akabinde görüşmeler, konuşmalar kesilmiş, genelde şöyle bir işaret yapılmış, şöyle bir işaretle yön gösterilmiştir. Bunun ne anlama geldiğini onlar izah etsin, ben değil. Ve karar verilemediği, bu işin siyaset üstü tutulamadığının işaretini böyle göstermişlerdir. O bağlamda ben, Sayın Kurum’un ‘topyekun’ cümlesini anlıyorum, ama topyekün seferberlik duygusuna bir katkıları olmadığını görüyorum. Bundan sonra olmasını arzu ederim.” dedi.



YEREL SEÇİMDE İTTİFAK OLACAK MI?



Partilerin değil ama seçmenin ittifak kurabileceğini belirten İmamoğlu, "Siyasi ittifakın 2019’daki gibi olamayacağını, dolayısıyla bu dönemin daha farklı ve zor olduğunu ifade ettim. Ama ben, tam aksine İstanbul ittifakının daha kolay olabileceğini, toplumsal ittifakın, toplumsal birlikteliğin, kent uzlaşısının, kentle ilgili konularda uzlaşmanın daha güçlü olabileceğini... Örneğin şehri tepeden tırnağa yararak, Kanal İstanbul yapmanın bu kente zararlı olduğunu, en az bu kentte yaşayan yüzde 65 insan biliyor. Ben de diyorum, 'Biz bunun karşısındayız." dedi.



Ekrem İmamoğlu, siyasi liderlerle bir görüşme talebi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, "Beni tabii İstanbul ölçeğindeki konular ilgilendiriyor. Elbette ki Genel Merkezimizin, Sayın Genel Başkan'ımızın nezdinde, siyasi partilerle görüşmeler sürüyor, sürecektir. Ama ne sonuç alınır, bilemem. Ben yereldeki inisiyatifi aktarmakla mesulüm. Şu an benim gördüğüm inisiyatif bu yönde." ifadelerini kullandı.