İstanbul’da şehrin ortasında hortum paniği

"İLK DEFA KARŞILAŞTIK"

Yine aynı mahallede esnaf olan Oktay Karakaya, “Birden rüzgar esti iki tane birden hortum çıktı. Biz hayretle izledik daha önce hiç karşılaşmamıştık, hortum çıkması için öyle güçlü bir rüzgarda yoktu ama bir anda oldu. 5 yada 7 saniye sürdü sonra kayboldu herhangi bir zararı olmadı. İstanbul’un göbeğinde ilk defa karşılaştık. İki hortumun yan yana olması çok ilginçti o günün akşamı büyük bir fırtına oldu sıcakların ardından olması bizi tedirgin etti.” Şeklinde konuştu.

