İstanbul'da şelalede acı son: Cansız bedeni bulundu
Çatalca'ya bağlı Binkılıç'ta serinlemek için şelaleye giren inşaat işçisi Erol Yavuz, dengesini kaybedip düştü. Dalgıçların uzun süren çalışmaları sonucunda Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul'da serinlemek için şelaleye giren bir kişi yaşamını yitirdi.
Olay, dün öğle saatlerinde Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde meydana geldi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki inşaat işçisi Erol Yavuz, iş çıkışı serinlemek için gittiği şelalede dengesini kaybederek suya düştü.
Olay yerine sevk edilen dalgıç ekipleri, yaptıkları aramada Yavuz'un cansız bedenine ulaştı.
Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Yavuz'un cenazesinin, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kapaklı'da ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.
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