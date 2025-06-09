İstanbul'da seramik deposunda yangın

İstanbul'un Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi'nde seramik malzemelerinin bulunduğu depoda saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek deponun bitişiğindeki hurda araç ve parçalarının olduğu alana sıçradı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, seramik deposunda ve hurda araçların olduğu alanda hasar oluştu.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.