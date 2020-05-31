İstanbul'da serin ve yağışlı hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgenin bu geceden itibaren yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, hafta ortasına kadar bölgede görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı belirtildi.



Yağışların, yarın Trakya Kesiminde ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ) yer yer kuvvetli olacağı, kuvvetli yağışların sebep olacağı olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları bildirildi.



HAVADA SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ HAKİM OLACAK

Yağışlı sistemin Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde bölge genelinde, Perşembe günü ise Sakarya çevrelerinde aralıklarla devam ettikten sonra bölgeyi terk edeceği aktarıldı.



Hava sıcaklıklarının Perşembe gününe kadar mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği ancak, Cuma gününden itibaren bölge genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.



İstanbul'da önümüzdeki üç gün süresince beklenen hava durumunun, parçalı ve zaman zaman çok bulutlu, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.





Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde (Toroslar mevki) sağanak ve

gök gürültülü sağanak meydana geleceği, diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.



Yağışların, Trakya Kesimi, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Isparta ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta ise 4 gün boyunca yağışlı ve serin hava bekleniyor.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren serin ve yağışlı sistemin etkili olacağı ifade edildi.



Yağışlı havanın Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta önümüzdeki 4 gün boyunca aralıklarla etkili olduktan sonra cuma günü bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklıkların cuma gününden itibaren hissedilir sevideye artacağı ve mevsim normalleri üzerine çıkacağı öngörülüyor.



Açıklamada ayrıca kuvvetli rüzgar ile yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

