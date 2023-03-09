İstanbul'da sevgilisini demir çubukla dövdü

Adamın peşinden koşan kadın bir darbe daha alınca kapının önüde yere yığıldı. Taha O. ise olay yerinden kaçtı.



Dayak mağduru kadın şikayetçi oldu. Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret-tehdit ve hırsızlık suçlarından emniyette 8 adet suç kaydı bulunan zanlı gözaltına alındı.