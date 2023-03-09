İstanbul'da sevgilisini demir çubukla dövdü

Sevgilisini demir çubukla döven şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Taha O. ve sevgilisi Meral K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taha O. demir çubuk ile kadına saldırdıktan sonra apartmandan kaçmaya çalıştı.
Adamın peşinden koşan kadın bir darbe daha alınca kapının önüde yere yığıldı. Taha O. ise olay yerinden kaçtı.
Dayak mağduru kadın şikayetçi oldu. Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret-tehdit ve hırsızlık suçlarından emniyette 8 adet suç kaydı bulunan zanlı gözaltına alındı.