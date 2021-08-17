İstanbul'da Sibel Koçan'ın öldürüldüğü gaspın tetikçisi yakalandı

İstanbul Ataşehir'de SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan'ın öldürülmesiyle sonuçlanan gaspın tetikçisi yakalandı.



Haziran ayında yaşanan olay ile ilgili olarak polisin çok yönlü takibi sonuç verdi.

Gasp sırasında silah kullanan ve Sibel Koçan'ı öldürdüğü tespit edilen bir kişiyi gözaltına alındı. Şüpheli Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Daha önce, olaya karışan 13 kişi gözaltına alınmış 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Merkezi Ataşehir’de bulunan holdingin yöneticisi Sibel Koçan, sabah şirket çalışanı Aydın Mert’le birlikte bankaya giderek 3.3 milyon lira çekti.

İş insanı, parayı yanındaki çantaya doldurdu. Cipiyle saat 10.00 sıralarında Küçükbakkalköy’deki holding binasına gelen Sibel Koçan’ın yanına, maskeli 3 kişinin bulunduğu bir otomobil yanaştı.

Otomobildeki iki kişi aşağı inerek çantayı almaya çalıştı.

Sibel Koçan elinde tuttuğu çantayı vermemek için direndi.

Aydın Mert de müdahale edince arbede çıktı. Gaspçılardan biri tabancayla Sibel Koçan’ı başından vurdu. Gaspçılar çantayı alarak kaçtı.



Ambulansla hastaneye kaldırılan Sibel Koçan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

