İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uluslararası ticaret yapan çok sayıda firmanın e-mail sistemlerine girip yazışmaları yönlendiren ve kendi banka hesaplarına ödeme yapılmasını sağlayan 3'ü Nijeryalı 10 kişi yakalandı. Zanlıların 4 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 14.04.2022 - 12:43

İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran bazı uluslararası firma yöneticileri, ticaret yaptıkları birçok şirkete ödemelerinin ulaşmadığını bildirerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bir suç örgütünün, söz konusu firmaların e-mail sistemlerine yasa dışı şekilde girip yazışmaları yönlendirdiğini ve kendi banka hesaplarını firma hesabı gibi göstermek suretiyle paraları aldıklarını tespit etti.

4 MİLYON LİRALIK VURGUN

Teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 12 Nisan'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 3'ü Nijeryalı 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, kart kopyalama cihazı ile çok sayıda kopyalanmış kart ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren zanlıların, söz konusu dolandırıcılık yöntemiyle 4 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

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