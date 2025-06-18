İstanbul'da sıcak hava bunalttı

Şehrin en işlek noktalarından olan Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelen turistler, güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Cadde üzerinde bulunan su satıcıları ve dondurma tezgahları yoğun ilgi gördü.

Megakentte bu hafta sonuna kadar rüzgarın zayıf, nemin yüksek seyretmesi nedeniyle hissedilen sıcaklık seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor.