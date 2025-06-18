İstanbul'da sıcak hava bunalttı
İstanbul'da bugün sıcak hava etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda vatandaşlar ve turistler gölge alanlarda serinlerken, bazıları da şemsiye ile gezdi.
İstanbul'da son günlerde yükselen sıcaklıklar etkisini artırmaya devam ederken, vatandaşlar sıcaktan bunalarak zor anlar yaşadı.
Şehrin en işlek noktalarından olan Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelen turistler, güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
Vatandaşlar dükkan önlerinde ve ağaç altlarında serinledi.
Cadde üzerinde bulunan su satıcıları ve dondurma tezgahları yoğun ilgi gördü.
Megakentte bu hafta sonuna kadar rüzgarın zayıf, nemin yüksek seyretmesi nedeniyle hissedilen sıcaklık seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor.
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