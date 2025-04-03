İstanbul’da sıcaklık düşecek, sağanağa dikkat!

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İstanbul yağışlı havanın etkisi altına girecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İstanbul’da yarın hava sıcaklığı 16 derece olacak. Cuma günü kentte çok bulutlu bir hava bekleniyor.



Megakent hafta sonunu yağmurla geçirecek. Cumartesi ve pazar günü İstanbul’da sağanak yağış etkili olacak.

5 Nisan Cumartesi hava durumu

SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK



İstanbul’da hava sıcaklığı pazar günü 18 dereceye kadar yükselecek. Yeni hafta ise soğuk havayla birlikte gelecek.



İstanbul’daki hava sıcaklığının salı günü 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Meteorolojinin tahminlerine göre pazartesi ve salı günleri kentte yağmur geçişleri görülecek.

6 Nisan Pazar hava durumu

BAŞKENT ANKARA’DA DA YAĞMUR VAR



Başkent Ankara da hafta sonuna yağmurla girecek. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar yükselmesi beklenen Ankara’da cumartesi ve pazar günleri yağmur görülecek.



Ankara yeni haftaya parçalı bulutlu başlayacak ancak salı günü bir kez daha yağmur bekleniyor.

7 Nisan Pazartesi hava durumu

İZMİR YARIN 20 DERECE



Ege’de güneş yüzünü gösteriyor. İzmir’de yarın hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşacak. Cumartesi ve pazar günleri İzmir’de de yağmur beklentisi var.