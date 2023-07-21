İstanbul'da sıcaktan ölüm raporu: 13 yılda 4 bin 281 can kaybı

Melike Şahin / İstanbul



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünde yapılan bir araştırmaya göre; 13 yıl içinde İstanbul'da sıcak hava nedeniyle 4 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Çalışmaya göre, 2004-2017 yılları arasında yaşanan ve 257 gün süren 20 sıcak dalgası sırasında İstanbul'da fazladan 4 bin 281 ölüm gerçekleşti. Türkiye geneli için durum bilinmiyor.

Verilere ilişkin açıklama yapan İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin, verileri yakın zamanda yayımladıklarını ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümündeki araştırmacılarla bu konuda iki yayınları olduğunu belirtti.

13 YILDA 257 GÜN SÜREN 20 SICAK DALGASINDA 4 BİN 281 ÖLÜM

Şahin, ''Aslında oldukça ürkütücü sonuçlar oldu. 2004 ile 2017 arasında 4 bin 281 kişinin sadece İstanbul'da yaşanan 20 sıcak dalgasında yani 13-14 yılda 20 sıcaklık dalgasında en şiddetli olanlar bunlar... Veriler en şiddetli 20 sıcak dalgasında 4 bin 281 kişinin öldüğünü gösterdi.'' dedi.



Ümit Şahin sözlerine şöyle devam etti:

''Problem burada şudur. Bu ölen kişileri diyelim ki bir sel felaketi olduğu zaman siz kimin öldüğünü biliyorsunuz. Ve o sırada saptayabiliyorsunuz. Halbuki sıcak sırasında sıcak çarpması nedeniyle ya da sıcağın tetiklediği bir kalp krizi nedeniyle ya da böbrek yetmezliğinin ağırlaşması nedeniyle vesaire ölen bir kişinin sıcaktan öldüğü gibi bir kayıt tutulmadığı için hastanelerde ya da ölüm kayıtlarında siz o sırada bu kişi sıcaktan öldü diyemiyorsunuz. Eğer öyle bir kayıt sisteminiz yoksa ki Türkiye'de yok.''

İklim değişikliği halk sağlığı sorunu olarak kabul ediliyor.



Lancet'in bir halk sağlığı ve iklim değişikliği değerlendirmesi olduğunu belirten Şahin, 2015 değerlendirmesinde uluslararası bir komitenin ''Dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli küresel sağlık krizi iklim değişikliğidir.'' cümlesini kurduğunu hatırlattı.



Yalnızca sıcak hava değil, seller, fırtınalar ve suyla bulaşan hastalıklardan ölümler de iklim değişikliğinin sonuçları arasında yer alıyor.