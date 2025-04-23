İstanbul'da şiddetli deprem: Beklenen büyük deprem değil, fay enerji biriktirdi

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Marmara'daki birçok şehirde hissedildi, vatandaşlar sokağa döküldü.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından NTV yayınına katıldı.

Okan Tüysüz, şunları söyledi:

"Az önce Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu, bir öncüymüş.

İzlemek gerekiyor. Daha küçük depremler olursa artçı olabilir.

Şu aşamada çok net bir şey söylenemez. Dikkatli olmak gerekiyor.

Bu büyüklükteki bir depremin daha büyüğünü tetikleme olasılığı zayıf.

Bu depremin arkasından 5'lik bir deprem beklenebilir. 4'lük bir öncüyle başladı, 6 ile devam etti. Arkasından 5 ve daha küçük depremler olası."

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yer Bilimcisi Prof. Dr. Naci Görür, büyük depreme ilişkin açıklama yaptı.

Kumburgaz fayı üzerinde deprem olduğunu dile getiren Görür, "Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor." dedi.

Beklenen büyük depremin 7’nin üzerinde olacağını dile getireen Görür, deprem konusunda uyarılarda bulundu.