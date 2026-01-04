İstanbul'da şiddetli lodos. Metrobüs şoförü motosikletlilere siper oldu
04.01.2026 10:46
IHA
İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen motosikletlilere zor anlar yaşattı.
İstanbul'da şiddetli lodos etkili oluyor.
Lodos nedeniyle özellikle motosiklet sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı.
Yer yer saatte 85 kilometreyi şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüs şoförleri yardım etti.
Köprü üzerinden geçen metrobüs şoförü yavaşlayarak motosiklet sürücülerine siper oldu.
Köprüyü geçen motosiklet sürücüleri, metrobüs şoförüne korna çalarak teşekkür etti.