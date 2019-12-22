İstanbul'da şiddetli lodos seferleri iptal ettirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da lodos etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi.



İDO VE BUDO OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ



Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, bugün yapılacak olan birçok seferinin iptal edildiğini duyurdu. İDO’nun iptal edilen seferler ise şöyle:



“İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Yalova-Yenikapı 07:45 seferini, Yenikapı-Yalova 07:45 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferini, Bursa-Büyükçekmece 08:00 seferini, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferini, Büyükçekmece-Bursa 10:30 seferini, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:50 seferini, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12:30 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 12:50 seferini, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15:30 seferi.”



Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:



“Saat 08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, saat 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, saat 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferini, 15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, 18:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi.”