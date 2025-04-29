İstanbul'da şiddetli rüzgar: Bir binanın dış cephesi koptu

İstanbul Küçükçekmece’de sokak üzerindeki dört katlı binanın dış cephesi, şiddetli rüzgar nedeniyle koptu.

Dış cephe parçaları kaldırıma ve yola düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

TEHLİKE OLUŞTURAN PARÇALAR TEMİZLENDİ

Ekipler, binadan sarkarak tehlike oluşturan parçaları temizledi.