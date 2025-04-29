İstanbul'da şiddetli rüzgar: Bir binanın dış cephesi koptu
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephesi koptu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
İstanbul Küçükçekmece’de sokak üzerindeki dört katlı binanın dış cephesi, şiddetli rüzgar nedeniyle koptu.
Dış cephe parçaları kaldırıma ve yola düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
TEHLİKE OLUŞTURAN PARÇALAR TEMİZLENDİ
Ekipler, binadan sarkarak tehlike oluşturan parçaları temizledi.
Rüzgar nedeniyle dış cephesi kopan binanın son hali
Öte yandan olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
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