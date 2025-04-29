İstanbul'da şiddetli rüzgar: Bir binanın dış cephesi koptu

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephesi koptu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

İstanbul'da şiddetli rüzgar: Bir binanın dış cephesi koptu

Küçükçekmece’de sokak üzerindeki dört katlı binanın dış cephesi, şiddetli rüzgar nedeniyle koptu.

Dış cephe parçaları kaldırıma ve yola düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ve belediye ekipleri sevk edildi.

TEHLİKE OLUŞTURAN PARÇALAR TEMİZLENDİ

Ekipler, binadan sarkarak tehlike oluşturan parçaları temizledi.

İstanbul'da şiddetli rüzgar: Bir binanın dış cephesi koptu - 1 Rüzgar nedeniyle dış cephesi kopan binanın son hali

Öte yandan olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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