İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi.



Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, Beşiktaş ve Sarayburnu Sahili'nde denizde dalga boyunun yükseldiği görüldü. Yükselen dalgalar, zaman zaman sahildeki yürüyüş alanına vurdu.