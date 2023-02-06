İstanbul'da şiddetli rüzgar: Römork köprüde yan yattı

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, kamyonete bağlı boş römork yan yattı. Römork, köprüden uçmaması için halatlarla bağlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından römork kaldırılırken, iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar: Römork köprüde yan yattı

'da köprü üzerinde ilerleyen bir kamyonetin römorku şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde sabah saatlerinde, Avrupa'dan Anadolu yakasına geçen kamyonete bağlı boş römork, sert rüzgar nedeniyle yan yattı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar: Römork köprüde yan yattı - 1

DENİZE UÇMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINDI

Köprünün çelik halatlarına doğru yan yatan römorkun, denize uçmaması için halatla bağlandı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar: Römork köprüde yan yattı - 2

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Bir şerit trafiğe kapatılarak römorkun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından römork kaldırılırken, her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü.

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