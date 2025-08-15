İstanbul'da şiddetli rüzgar: Tekne alabora oldu
İstanbul Zeytinburnu açıklarında bir tekne alabora oldu. Teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Zeytinburnu açıklarında şiddetli rüzgar nedeniyle bir tekne devrildi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Alabora olan tekne, içindekilerin kurtarılmasının ardından battı.
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
