İstanbul'da şiddetli rüzgarda iki balkon çöktü: Deprem oldu sandım

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Olay, saat 15.40 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Site içinde bulunan 10 katlı apartmanın 8 ve 7'nci katlarındaki balkonlar, şiddetli rüzgar nedeni ile çöktü.

Kopan parçalar sitenin zeminine düşerken, çevrede kimsenin olmaması felaketi önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.



''DEPREM OLDU SANDIM''



Çökme sırasında evde olan ve çıkan gürültü ile büyük bir korku yaşayan Muhammed Bozkurt, ''Ben, sabah işten gelmiştim, uyuyordum. Gürültüye uyandım. Deprem oldu sandım önce. Sarsıntı olmadığını hissettim. Bağırışımalar duydum. Balkonun çöktüğünü söylediler. Aşağıya indik. 8'inci kattaki balkon 7'nci kata çökmüş. Yükü kaldıramayınca diğer balkonda çökmüş'' dedi