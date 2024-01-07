İstanbul'da şiddetli yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi.
Yağış öncesinde gökyüzünde "raf bulutları (shelf cloud)" görüldü.
Bulutlar Beykoz'dan da görüntülenirken İstanbul Boğazı'nda fırtına nedeniyle dalgalar kıyıya vurdu.
Avrupa Yakası'nda, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ile Beşiktaş'ta da yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayan vatandaşlar ıslanmamak için köprü altlarına, duraklara, iş yerleri ve apartmanların girişlerine sığındı.
Taksim Meydanı'nda bazı turistler bina altlarında durmak zorunda kaldı. Fırtına'nın etkisiyle bazı vatandaşların şemsiyeleri ters döndü.
Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Ataşehir, Maltepe, Tuzla, Pendik, Kartal ile Sultanbeyli de yağmur etkili oldu.
RAF BULUTU NEDIR?
Raf bulutu, bir fırtına hattının önünde yer alan belirgin bir bulut formasyonudur. Genellikle düz bir tabaka gibi görünen ve bir rafa benzer şekilde yatay olarak uzanan bir bulut şeridi olarak tanımlanır. Raf bulutları, şiddetli hava olaylarına, özellikle de şiddetli rüzgarlara ve hortuma yol açabilen bir atmosferik olayı temsil eder..
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Hava Durumu
- İstanbul Hava Durumu