İstanbul'da şiddetli yağmur trafiği

İstanbul'da, beklenen şiddetli yağış kentin birçok noktasında etkili olmaya başladı.

Başlayan yağmurun etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu da artmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritasında trafik yoğunluğu saat 17.35 itibariyle yüzde 76 olarak kayıtlara geçti.

YARIN YAĞMUR SONRA KAR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) salı günü yurt genelinde şiddetli yağmur ve fırtına, çarşamba günü ise kar yağışının etkili olacağını duyurdu.Çarşamba günü hava sıcaklığının 5-6 derece düşmesiyle İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor.

