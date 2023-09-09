İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Araçla silah sevkiyatı yapan şüpheliler ise, Kuzey Marmara Otoyolu’nda gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.



Operasyonlarda M.D., Z.D., H.A. E.B., O.D, F.İ., A.H., M.Y. ve U.S. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 17 Blowm marka 7,65 mm, 5 Walther marka 7,65 mm, 1 Vale marka 6,35 mm suikast tabancası olmak üzere toplam 23 tabanca ile 22 şarjör, 77 fişek ele geçirildi.



Ele geçirilen silahlar incelenmek üzere İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderilirken, yakalanan 9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.