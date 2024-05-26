İstanbul’da silah ticareti operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir binada silah ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.



Binaya düzenlenen operasyonda M.T, gözaltına alındı.



Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 6 şarjör, uzatılmış şarjör, 38 fişek, 3 tabancaya ait seri atar mekanizması, tabanca namlusu açmada ve değiştirmesinde kullanıldığı değerlendirilen matkap, namlu törpülenmesinde kullanılan nesne ile 2 cep telefonu ele geçirildi.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.