İstanbul'da silahlı saldırı: 20 yaşındaki Nesimi öldürüldü
İstanbul Eyüpsultan'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan Nesimi Acar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İstanbul'da silahla vurulan genç hastanede öldü.
Olay, dün gece saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde yaşandı.
Bir gencin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.
Yapılan incelemede, kimliği tespit edilen Nesimi Acar'ın (20) sokakta silahla vurulduğu belirlendi.
Sağlık ekiplerince Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
