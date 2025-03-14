İstanbul’da silahlı saldırı: Bacağından vurdular
İstanbul’da bir güzellik merkezi çalışanı silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Emre K. isimli kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Bayrampaşa’da güzellik merkezinde çalışan ve broşür dağıttığı sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi, bacağından yaralandı.
Yıldırım Mahallesi’nde dün, güzellik merkezinde çalışan Emre K. (32) iş yerine ait tanıtım broşürünü dağıttığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Emre K. bacağından yaralanırken, şüpheli kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Emre K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kayıtlarda, silahlı saldırıya uğrayan Emre K.’nin yaralandıktan sonra sekerek kaçmaya çalışırken düştüğü, şüphelinin ise koşarak uzaklaştığı sırada tabancayı beline taktığı görülüyor.
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