İstanbul’da silahlı saldırı: Bacağından vurdular

Bayrampaşa’da güzellik merkezinde çalışan ve broşür dağıttığı sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi, bacağından yaralandı.



Yıldırım Mahallesi’nde dün, güzellik merkezinde çalışan Emre K. (32) iş yerine ait tanıtım broşürünü dağıttığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Emre K. bacağından yaralanırken, şüpheli kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Hastaneye kaldırılan Emre K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.