İstanbul'da silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Eyüpsultan’da işe gitmek için evinden çıkan 48 yaşındaki Muammer Öztürk, aracıyla hareket ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Öte yandan, Öztürk’ün "güveni kötüye kullanma", "dolandırıcılık", "otodan hırsızlık", "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.