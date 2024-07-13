İstanbul'da sinyal kesicili soygun! 300 bin lirayla kayıplara karıştı

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, sinyal kesici kullanarak kapılarının kilitlenmesine engel olduğu araçtan 300 bin lira çalarak kaçtı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da sinyal kesicili soygun! 300 bin lirayla kayıplara karıştı

'da iddiaya göre, yaptığı satış işlemi sonrası bankaya giden emlakçı Murat Güleç, aracını Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde cadde üzerinde park etti.

Geçtiğimiz perşembe günü saat 15.20 sıralarında Güleç aracın kapısını kilitlediği sırada kimliği belirsiz bir kişi, sinyal kesici kullanarak kilitlenmesine engel oldu.

Şüpheli, önce bankaya doğru giderek Güleç’i kontrol ettikten sonra araca yaklaşarak kapıyı açtı. Zanlı, koltuğun altında bulunan ve içindeki 300 bin lira nakit para olan torbayı alarak araçtan uzaklaştı.

Olay sonrası hırsız kayıplara karışırken parayı sahibine götürmek isteyen Güleç, torbanın yerinde olmadığını fark edince şoke oldu.

Olay sonrası Güleç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin hırsızı arama çalışmaları devam ediyor.

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