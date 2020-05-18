İstanbul'da site bahçesinde bebek cesedi

Anadolu Ajansı 18.05.2020 - 15:20 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 15:22
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi Serinpınar Caddesi'ndeki sitede oturanlar, bahçe kısmında yeni doğmuş bebek cesedi gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
SİTEDE OTURANLARIN İFADELERİ ALINDI
Polis ekipleri sitenin bahçesinin etrafını çevrelerken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, sitede oturanların ifadelerini aldı.
İncelemelerin ardından ceset Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.