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İstanbul'da site otoparkında yangın paniği

İstanbul Silivri'de 5 katlı bir sitenin otoparkında çıkan yangın paniğe neden oldu. Söndürülen yangında bir kişi dumandan etkilendi.

İstanbul'da site otoparkında yangın paniği

İstanbul'un Silivri ilçesi Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın otoparkında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Otoparktan dumanların çıktığını görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir yandan da itfaiye merdiveniyle dairelerde bulunan bina sakinlerini tahliye etti.

Yangında bir kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi.

itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

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