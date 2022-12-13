İstanbul'da site yöneticisi başından vurulmuş halde ölü bulundu

İstanbul Beylikdüzü'nde bir site yöneticisi otoparktaki aracında başından silahla vurulmuş halde olarak ölü bulundu.

Olay, 15.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

Bir sitenin yöneticisi olan Tamer Arda (43)'yı otoparkta kendisine ait minibüste kanlar içinde hareketsiz görenler polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri başından silahla vurulan Tamer Arda'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Arda'nın yanında silah buldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Tamer Arda'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan Arda'nın ölüm haberini alarak siteye gelen yakınları göz yaşı döktü.