İstanbul'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu

Yakındaki bir otoparkın bekçisinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin Türkmenistan vatandaşı 38 yaşındaki Arslan Snnayev'e ait olduğu öğrenildi.



Snnayev'in dövülerek öldürüldükten sonra, sitenin demir parmaklıklarına asıldığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, failleri yakalamak için soruşturma başlattı.