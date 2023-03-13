İstanbul'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu

Avcılar'da dövülerek öldürülen Türkmenistanlı adamın katili aranıyor.
Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir sitenin bitişiğindeki boş arazide, boynundan bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış erkeğe ait ceset bulundu.
Yakındaki bir otoparkın bekçisinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin Türkmenistan vatandaşı 38 yaşındaki Arslan Snnayev'e ait olduğu öğrenildi.
Snnayev'in dövülerek öldürüldükten sonra, sitenin demir parmaklıklarına asıldığı belirlendi.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, failleri yakalamak için soruşturma başlattı.