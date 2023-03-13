İstanbul'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu

İstanbul Avcılar'da bir sitenin bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış halde bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin dövülerek öldürülen Türkmenistan uyruklu Arslan Snnayev'e ait olduğu belirtildi.

İstanbul'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu

Avcılar'da dövülerek öldürülen Türkmenistanlı adamın katili aranıyor.

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir sitenin bitişiğindeki boş arazide, boynundan bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış erkeğe ait ceset bulundu.

İstanbul'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu - 1

Yakındaki bir otoparkın bekçisinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin Türkmenistan vatandaşı 38 yaşındaki Arslan Snnayev'e ait olduğu öğrenildi.

Snnayev'in dövülerek öldürüldükten sonra, sitenin demir parmaklıklarına asıldığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, failleri yakalamak için soruşturma başlattı.

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